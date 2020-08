Um Mëttwoch de Moie géint 3.20 Auer gouf d'Police wéinst enger Kläpperei op de Sennengerbierg op den Terrain vun enger Tankstell geruff.

Wéi d'Police bis op der Plaz war, hat d'Situatioun sech berouegt. Eng Persoun war liicht blesséiert ginn. Protokoller gouf et wéinst der Kläpperei a well en Automobilist alkoholiséiert mam Auto gefuer ass.

En Accident gouf et géint 21.35 Auer op der N27 um Riesenhaff. De Chauffer gouf liicht blesséiert. Den Alkoholtest war positiv.

E Führerschäin gouf dunn nach géint 1.30 Auer an der Stad an der Hollerecher Strooss agezunn. En Automobilist war hei duerch rout gefuer. Den Alkoholtest war positiv an de Führerschäin domat fort.