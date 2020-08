Um Enn vun der Rue Nord zu Rammerech an engem Stéck Bësch mat integréiertem Fitnessparcours konnt ee gréissere Sickerbrand (2. Kräiz) geläscht ginn.

Dat war e Méindeg den Owend géint 19.30 Auer. D'Pompjeeë ware mat Zäiten op der Plaz, fir d'Feier ze läschen a konnten esou verhënneren, dass d'Feier sech am Bësch weider ausbreet.

Et huet een iwwerdeems zwou weider Plaze fonnt, wou wuel probéiert gouf, fir Feier ze leeën, woubäi ee Sickerbrand vun engem Zivilist geläscht konnt ginn. Op där drëtter Plaz koum et zu kengem Brand.

An dësem Zesummenhang rifft d'Police d'Leit op, déi e Méindeg tëscht 16 an 19 Auer am Bësch oder an der Ëmgéigend verdächteg Persoune gesinn hunn, sech bei der Police ze mellen ënnert der Nummer +352 244921000 oder per E-Mail: police.atert@police.etat.lu.