Ecolog International ass e Betrib, dee sech mat de sanitäre Konditiounen am militäreschen Domaine beschäftegt a sech op Massentester spezialiséiert huet.

Zesumme mat Laboratoires Réunis Luxembourg si si fir déi néideg Preanalytik, sou wéi och d'Analys- an Testcapacitéit am Large Scale Testing zu Lëtzebuerg responsabel. D'international Firma huet RTL een Abléck hannert Kulisse vun den Teststatiounen erméiglecht.

Ecolog International / Reportage vum Chris Meisch

An enger Rekordzäit goufen uechtert d'Land 17 Teststatiounen opgeriicht, déi zesumme bis zu 20.000 Tester den Dag duerchféiere kënnen. Ecolog ass responsabel fir den preanalyteschen Deel vum Large Scale Testing. De Responsabele vum Projet André Hansen:

„Alles, was die so genannte Probeentnahme betrifft, also der Aufbau und der Betrieb der Entnahmezentren, als auch den Transport der Proben bis zum Analysezentrum, welches sich in Junglinster befindet und dort betreiben wir auch als Ecolog eine Zusatzkapazität/Laborkapazität, die dann die dort ankommenden Proben analysiert und dann innerhalb des vorgesehenen Zeitfensters von 48 Stunden an die Patienten zurück überweist."

Changementer op Teststatiounen

Ecolog International leet Wäert op de Feedback vun de Responsabelen an den Teststatiounen, wéi och vun deenen eenzele Gemengen. Mëttlerweil ass et op verschiddenen Teststatioune schonn zu Changementer koum.

„Wir hatten zwei Stationen im Bereich Steinfort, die eng aneinander lagen und da gab es eine Überkapazität. Davon haben wir eine geschlossen und die beiden konsulidiert. Des Weiteren hatten wir die Station in Neudorf frühzeitig geschlossen, weil es auch in dem Bereich Überkapazitäten gab. Wir haben aber festgestellt, dass es im Norden eben weniger gab und deswegen haben wir bei Diekirch in Tandel eine neue Station aufgebaut."

Ronn 9.000 Tester den Dag

D'Capacitéit vun den Tester läit de Moment bei 9.000 Stéck den Dag. Et wier aktuell eng Transitiounsphas, an där Capacitéit erofgeschrauft gi wier. Wann d'Leit nees all aus de Vakanzen zréck sinn an d'Schoulen nees ufänken, soll d'Capacitéit vun Tester ouni Problemer nees no uewen adaptéiert kënne ginn. Fir an Zukunft nach méi effikass virzegoen, sinn zwou Ännerunge virgesinn.

„Wenn man entdeckt, dass irgendwo ein Cluster ist, ein Hotspot, eine Verstärkung aufkommt, dann kann man dort verstärkt und das haben wir eben mit Fahrzeugen, mit Teams, die da dort verstärkt und mobil testen. Also kurzfristig mobile, eigene Stationen aufbaut."

Eng weider Ännerung sollen Ecolog no d'Blutttester bidden, mat deenen nogewise ka ginn, ob een Antikierper huet, a weisen, ob een de Coronavirus schonn hat.