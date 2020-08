De sougenannten "transfert de titre", also déi néideg Proprietéitsdokumenter, sinn uganks der Woch ënnerschriwwe ginn.

Zanter e Méindeg huet d'Lëtzebuerger Arméi also offiziell hiren éischte Militärfliger. Den A400M bleift awer nach bis Mëtt Oktober zu Sevilla - do, wou e produzéiert gouf an den 14. Abrëll en éischten Testfluch absolvéiert huet.

An zwee Méint gëtt de Militärfliger zesumme mat 7 belsche Maschinnen, déi zu der Flott gehéieren, op der belscher Militärbase Melsbroek bei Bréissel stationéiert, wéi d'Noriichtenagence Belga gemellt huet.

Et ass antëscht schonn 19 Joer hier, datt de Grand-Duché an d'Belsch d'Commande fir am ganzen 8 Airbus-Militärfligere gemaach hunn. D'Lëtzebuerger Defense léisst sech den A400M iwwer eng Lafzäit vu 35 Joer alles an allem 420 Milliounen Euro kaschten.