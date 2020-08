Bis Enn der Woch wëll een de Problem awer geléist hunn, heescht et haut op Nofro vun der Post.

D'Post huet zanter uganks leschter Woch Problemer bei der elektronescher Saisie vu Pabeiersvirementen. Dat wéinst engem Sécherheetsproblem duerch eng Hackerattack déi aner Woch bei der Firma Victor Buck Services, déi dee Service fir d'Post assuréiert.

Et hätt een hir Clientèle och informéiert an hinnen d'Méiglechkeet ginn, bis dohin hir Viremente gratis am Guichet ze maachen.