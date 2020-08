De Vaccin, dee Russland annoncéiert huet, bezeechent de Professer Muller als Duerchbroch, als e klenge vun eigentlech ganz villen...

Normalerweis dauert et Joren, bis e Vaccin géint e Virus fonnt ass. Am Fall vum Sars-CoV-2 kommen d'Fuerscher séier virun, Russland huet jo dës Woch och annoncéiert, en Impfstoff entwéckelt ze hunn. Et gëtt awer weider gefuerscht an et gi knapp 30 Vaccinen, déi a klinesche Phase sinn.

Corona-Vaccin - Reportage Dany Rasqué

6 dovunner si schonn an der 3. Phas, an där esou e Vaccin un e puer Dausend gesonde Mënsche getest gëtt. 18 sinn der an der zweeter Phas an do gëtt u maximal 1.000 Leit getest. Ënnert all dëse Vaccine sinn der e puer déi optimistesch stëmmen.

Den Claude Muller vum LIH an Expert an der Virologie: "Ech géing soen, dat Land, dat am meeschte Vaccine lafen huet, dat ass sécher China, dann hu mer och e puer däitscher, da gëtt et e puer amerikanescher. Deen, dee ganz vir ass, dat ass eng Gemeinschaftscollaboratioun tëschent Oxford an engem chinesesche Partner. Da gëtt et op d'mannst ee Projet an Israel an en indeschen."

De Vaccin, dee Russland annoncéiert huet, bezeechent de Professer Muller als Duerchbroch. Als e klenge vun eigentlech ganz villen: "En Duerchbroch war, wéi deen éischte Vaccin an déi klinesch Phas 1 gaangen ass, an d'klinesch Phas 2, dunn, wéi deen éischten an d'klinesch Phas 3 gaangen ass. Deen nächsten Duerchbroch ass dann, dass de Vaccin och wierklech protegéiert. Dat sinn Duerchbréch an déi komme jo och Schlag op Schlag. Also séier hannerteneen op eng Manéier, déi mer jo soss net bei Vaccinen hunn, well Vaccine brauchen eigentlech Joren, fir developpéiert ze ginn."

De Sputnik 5, also de russesche Vaccin, notzt en Adenovirus als Transporter...an do mécht de Claude Muller sech keng gréisser Suergen iwwert d'Risiken: "Deen Adenovirus gëtt schonn op verschiddenen anere Plaze klinesch agesat, zum Beispill fir Genen ze 'verabreichen'. Déi sinn eigentlech scho getest am Zesummenhang mat anere medezineschen Agrëff. Do géing ech mer elo net ze vill Suerge maachen. Dat gesäit ee schonn eleng dodrunner, datt déi Vaccinen, déi den Ament am wäitsten evoluéiert an entwéckelt sinn, dat sinn zu engem gudden Deel och Adenovirus-vektorséiert Vaccinen."

D'Course geet also virun an et ass net just eng Course géint de Virus, mä och eng Kompetitioun tëschent de Pharmaentreprisen aus deene verschiddene Länner.