Am Lokale goufen zwou Persoune bei engem Brand zu Keel an der Näerzenger Strooss blesséiert.

Nieft de Pompjeeë vu Keel waren och déi vun Esch am Asaz. D'Beetebuerger, Escher an Diddelenger Ambulanz waren op der Plaz.

E weidere Virfall mellt de CGDIS en Donneschdeg den Owend kuerz virun 23 Auer. Um Houwald an der Route de Thionville goufen 3 Persoune bei engem Accident verwonnt. Sur place waren 3 Ambulanzen an d'Stater an d'Hesper Pompjeeën.