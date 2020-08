Zanter dem Ufank vun der Corona-Pandemie gëtt iwwerall vill méi Wäert op Hygiène geluecht.

Virop de Botzsecteur, dee virun allem a Gebaier an an zouene Raim wichteg hygienesch Mesuren ëmsetze muss. D’Botzpersonal steet deemno virun neien Aufgaben an hiren Aarbechtsprogramm huet mussen un dës nei Konditiounen adaptéiert ginn.

Botzsecteur / Reportage Chris Meisch

Och de Botzsecteur ass vun der Corona-Pandemie net verschount bliwwen. Nieft neien hygienesche Mesurë goufen et fir d'Personal vum Botzsecteur nach weider Ëmstellunge bei hirer Aarbecht, wéi den Administrateur Délégué vun der Botzfirma ABSC, David Saint-Mard, erkläert.

„Il a changé dans plusieurs aspects, tout d'abord la nécessaire mise en sécurité de nos agents de nettoyage, pour assurer des conditions de travail adéquates et saines. Nous avons dû également déplacer nos places horaires d'intervention, puisque certains de nos clients ont modifié leurs horaires d'ouverture, nous avons dû également assurer à nos salariés la possibilité de traverser la frontière et de pouvoir continuer à travailler. Il y a eu un travail administratif très important. Nous avons dû prendre aussi de nouvelles habitudes de travail, qui sont devenues quotidiennes, il y a des désinfections plusieurs fois par jour des véhicules d'exploitation et des matériels.“

Et wieren net vill nei Clientë bäikomm, ma op Wonsch vun hinne wier et awer méi dacks zu gréisseren Desinfektioune vum Haus oder Betrib komm, wat och méi Zäit kascht huet. Aner Clienten hätte während dem Confinement hire Betrib zougemaach, wat bei der Botzfirma dann och zu enger méi klenger Clientèle gefouert huet.

„Que notre effectif est amenuisé en raison des gens en congé maladie ou en congé pour raisons familiales, il y a eu chez certains clients comme un vent de panique, qui voulaient qu'on intervienne de façon urgente aussi sur leur site pour désinfecter. Donc nous avons dû jongler avec les salariés encore présents à l'entreprise, nous avons eu la possibilité de faire des heures supplémentaires, décidées par le gouvernement, donc cela nous a aidé également à faire face à ces demandes inoppinées et à satisfaire nos clients dans ce sens.“

D‘Fuerderunge vun der Clientèle wieren zu Lëtzebuerg scho virun der Corona-Kris héich gewiescht. Ma zanterhier wieren d’Clienten deels nach méi exigent ginn. Vill Leit hätten hir ganz Wunneng wëllen desinfizéiert kréien.

D'Malika Ismaili ass Botzfra bei der Firma ASBC an huet zanter dem Ufank vun der Pandemie hiert d’Bescht gemaach, fir alles hygienesch propper ze maachen.

„Le protocole du nettoyage a changé, donc on est censé désinfecter tous les points de contact, toutes les surfaces et on continue, on n'arrête pas. Voilà on est censé être là pour assurer pour le client, faire face à cette situation qui est vraiment inédite, donc il faut tout le temps désinfecter.

Méi zäitopwänneg wier hir Aarbecht duerch de Corona elo net direkt gewiescht. Et wier éischter eng Saach vun der Organisatioun, sou d'Malika Ismaili. Ma zanterhier géif si sech an hirer Aarbecht méi appreciéiert fillen.