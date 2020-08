E Freideg den Owend gouf et eng Ausernanersetzung virun engem Café zu Esch. Eng Rei alkoholiséiert Männer hate sech an d'Hoer kritt.

Wéi d'Police mellt, huet ee Mann d'Gliesendier vun engem Appartementshaus niewendru mat engem Feierläscher ageschloen. Een Aneren huet mat Still a mat Béierfläschen ëm sech geworf.

Si koumen an de Passagearrest an et gouf e Protokoll geschriwwen.