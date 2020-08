Dat war jo schonns um Findel méiglech, ma gëllt elo och fir Leit déi net mam Fliger fort waren. Op myguichet.lu kann een e Voucher fir en Test ufroen.

Wéi gesot "kann een", well et ass net obligatoresch. Géif een dat decidéieren, wier dat en ze groussen Aschnëtt an déi perséinlech Fräiheeten, sot d’Santésministesch Paulette Lenert, e Freideg.

Myguichet.lu