Kuerz viru 7 Auer goufen d'Pompjeeë geruff, well et eng gréisser Dampentwécklung am Agang vun Zowaasch gouf.

Wéi d'Pompjeeën op d'Plaz komm sinn, hu se gesinn, dass 2 Garagen hei gebrannt hunn. An enger Garage stoung en Auto, an der anerer waren Autosdeeler, Gasfläschen a soss anert Geschier. Kuerz no 8 Auer koum d'Entwarnung, dass d'Feier geläscht wier. Eng Enquête wäert wuel musse klären, wéi et zu deem Brand konnt kommen. © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL