E Sonndeg am Nomëtteg huet d'Police am Garer Quartier an der Stad zwee presuméiert Drogendealer op frëscher Dot ertappt.

Bei den 2 Persoune goufe 57 Kugele Kokain, Handyen a Boergeld fonnt. Si goufe festgeholl a wäerte virun den Untersuchungsriichter kommen.