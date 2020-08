Am Kader vum Weltdag vun der humanitärer Hëllef, den 19. August, maache 5 Lëtzebuerger Organisatiounen op d'Wichtegkeet dovun opmierksam.

Dëst Joer goufen et schonn 100 Attacke géint Mataarbechter vun humanitären Organisatiounen, dobäi goufen et 203 Affer an 18 verschiddene Länner. 74 Persoune sinn 2020 ëm d'Liewe komm, zejoert waren et an der nämmlechter Period 57.

CARE Lëtzebuerg, d'Caritas, d'Croix-Rouge, Handicap International a Médecins Sans Frontières ënnersträichen an engem gemeinsame Communiqué d'Wichtegkeet vum internationalen humanitäre Recht. Déi 5 Organisatioune si weltwäit am Asaz a respektéieren d'Prinzippie vun Neutralitéit, Impartialitéit an Onofhängegkeet, wa se den Affer vun humanitäre Katastrophen hëllefen.

De weltwäiten Dag vun der humanitärer Hëllef, den 19. August, soll engersäits als Appell funktionéieren, fir de Leit a Krisesituatiounen ze hëllefen, anersäits awer och un déi ze denken, déi sech engagéieren an zum Deel hiert Liewe riskéieren, fir aneren ze hëllefen.