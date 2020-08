Vun enger Wiss déi gebrannt huet, iwwert Damp an engem Haus bis Dreck, deen a Flame stoung, haten d'Pompjeeën e sëllege kleng Asätz uechter d'Land.

Am Lokalen huet et e Méindeg den Owend an der Uelzecht-Strooss zu Esch an engem Wunngebai gedämpt. Déi lokal Pompjeeën, wéi och déi vu Käerjeng, Käl a Schëffleng waren op der Plaz. Am Bulletin vum CGDIS steet, dass kee blesséiert gi wier.

Zu Esch an zu Diddeleng gouf et jeeweils zwee méi kleng Vegetatiounsbränn, an Dreck, respektiv eng Poubelle huet e Méindeg den Owend zu Betteng-un-der-Mess an zu Rëmeleng gebrannt, wat allkéiers och e Pompjeesasaz mat sech bruecht huet.

Kéint 22.30 Auer gouf et nach en Accident op der A3 bei der Aire de Berchem. 2 Autoe waren hei net laa

nschtenee komm. Et blouf beim Materialschued.