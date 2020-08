Den Antoine Steffen, dee jorelaang beim OGBL engagéiert war, ass den 11. August gestuerwen.

D'Gewerkschaft seet hirem laangjärege Kolleeg an engem Communiqué offiziell Merci fir säin Engagement, souwuel an der Sektioun Gemeng Suessem vum OGBL, wéi och an der Pensionéiertenabteilung vum OGBL, déi hien och am Verwaltungsrot vun der Pensiounskeess vertrueden huet.

PDF: In memoriam Antoine Steffen

Op dëser Plaz der Famill vum Antoine Steffen eist Bäileed.