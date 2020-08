Et bleift beim Timing, fir den Tarmac um Findel frësch ze maachen. De grousse Chantier ass tëscht dem Fréijoer d'nächst Joer bis 2023 an Etappe virgesinn.

Wëll d'Erneiere vun der Fluchbunn e ganz komplexe Chantier ass, an och zum Deel musse Marchéen europäesch ausgeschriwwe ginn, war et net méiglech dëse wärend de Kriseméint unzefänken, wou de Fluchverkéier quasi brooch louch.

Dat äntwert de Mobilitéitsminister Bausch dem Piraten-Deputéierten-Duo Goergen a Clement, déi Renseignementer an enger parlamentarescher Fro gefrot haten.

PDF: Äntwert op parlamentaresch Fro vum Sven Clement a Marc Goergen

An der Moyenne ginn et ronn 6.300 Fluch-Mouvementer de Mount um Findel. Wärend dem état de crise am Abrëll a Mee goungen dës Chifferen awer substantiell erof, fir sech nëmmen nach bei 1.100 respektiv 1.700 Mouvementer ze chiffréieren.