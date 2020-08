Och de Besëtz oder d'Consultatioun vu Sitte mat esou Objeten ass strofbar.

Hannergrond sinn opblosbar Sex-Poppen, déi deels ganz jonk Kanner duerstellen a rezent um franséische Site vum Online-Händler Amazon verkaf goufen. D'Iddi, fir jonk Kanner a Form vun Sex-Objeten duerzestellen, fir d'Gellecht vun Erwuessenen ze befriddegen, géing zu déifst schockéieren a wär de Contraire vun deem, wat een duerch divers Campagnen, déi géint de Kannermëssbrauch lancéiert goufen, wéilt erreechen.

No enger Interventioun wären dës opblosbar Poppen och vun der Plattform geholl ginn. Et misst een allerdéngs dovunner ausgoen, dass dës dann och op anere Sitten nees géingen opdauchen.

Dowéinst schreift de Parquet e Mëttwoch de Moien, dass et strofbar ass, fir Objete mat engem kannerpornographesche Charakter ze kafen, ze besëtzen oder e Site mat esou Objeten ze consultéieren. Donieft rappelléiert de Parquet, dass de Besëtz, de Gebrauch oder d'Consultatioun vun Objete mat kannerpornographeschem Charakter eng Geldstrof vu bis zu 50.000 Euro riskéiert a souguer Prisongsstrofe vu bis zu 3 Joer kënne gesprach ginn.

Null Toleranz fir Pedo-Pornographie, sou schreift et de Parquet. All Infraktioun géing enquêtéiert a poursuivéiert ginn.

Schreiwes vum Parquet

Communiqué du parquet de Luxembourg en relation avec la vente de poupées gonflables à connotation sexuelle représentant des mineurs (19.08.2020)

La pédopornographie est un fléau social et humain pouvant prendre plusieurs formes différentes d'atteintes sexuelles commises contre des mineurs et qui mérite une réponse conséquente de la part de la société.

Le parquet de Luxembourg vient d'être informé notamment suite au dépôt d'une dénonciation, qu'une société très connue de vente en ligne basée en France et qui livre également ses produits au Luxembourg, vient récemment d'offrir en vente des poupées gonflables à connotation sexuelle représentant des (très jeunes) mineurs/enfants. La description faite pour inciter à la vente va très nettement dans le même sens et se passe de tout commentaire. L'idée même de présenter de jeunes enfants comme des objets sexuels destinés à assouvir les plaisirs des adultes choque profondément et va à contre-sens des diverses campagnes lancées par les autorités et les différentes associations pour sensibiliser le public au sujet de la maltraitance sexuelle d'enfants.

Après intervention, les objets ont été retirés de la plate-forme. Il est toutefois à craindre que ces articles réapparaissent sur d'autres sites.

Le parquet de Luxembourg, section protection de la jeunesse et affaires familiales informe le public que quiconque notamment a consulté, acquis ou détenu des objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, risque des peines d'amende pouvant aller jusqu'à 50.000 euros ainsi que des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans.

Le parquet informe et confirme que sa position en matière de pédopornographie est la tolérance zéro et que toute infraction sera enquêtée et poursuivie.

Le service de police judiciaire, section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel recevra mandat pour mener toutes les investigations utiles et nécessaires en cas de constatations d'infractions.