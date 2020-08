A ville Länner hätt d'Gewalt géint Kanner am Confinement zougeholl, heescht et vun der Hëllefsorganisatioun Unicef.

Zu Lëtzebuerg war et de Géigendeel, op d‘mannst bei den Deklaratiounen. Dat weisen Tableauen, déi d'Justizministesch Sam Tanson an de Policeminister Henri Kox an der Äntwert op eng parlamentaresch Fro presentéieren. D'CSV-Deputéiert Nancy Arendt hat an dëser Saach den Detail gefrot.

PDF: Äntwert op parlamentaresch Fro vum Nancy Arendt

Gewalt géint Kanner / Reportage vum Pit Everling

Tëscht dem 13te Mäerz an dem 13te Juli dëst Joer goufen et beim Parquet 75 Procès-verbauxe wéinst Gewalt géintiwwer Mannerjäregen. Am Verglach: 2019 waren et der fir déi selwecht Zäit 156, virzejoert waren et der 125.

Et sief präziséiert, datt et bei verschiddene PVen Infraktioune géint méi wéi 1 Artikel aus dem Code Pénal gouf.

Fir déi genannte Period vu 4 Méint goufen et dëst Joer 58 Placementer, bei deenen am Ganzen 63 Kanner an enger Institutioun ënnerbruecht goufen oder si koumen an eng famille d'accueil.

Och hei leien d'Chifferen däitlech ënnert deene vun de Jore virdrun. 2019 waren et der zum Beispill bannent där Zäit 140, 2018 souguer 149.



Vum zoustännegen Zerwiss vum Office national de l'enfance hätt een d'Informatioun kritt, datt et net just Placementer gouf, déi d'Geriicht ordonéiert hat.

4 Kanner tëscht 3 an 12 souwéi 5 Jugendlecher tëscht 12 an 18 goufen op fräiwëlleger Basis an eng Institutioun bruecht.

E Kand vu manner wéi 5 Joer koum fräiwëlleg bei eng Accueils-Famill, schreiwen d'Ministeren.



D'Motiver waren zum Beispill: Familljeproblemer, Gesondheetsproblemer bei den Elteren oder Hëllefsmesüren déi net adequat waren.



Datt d'Zuelen zu Lëtzebuerg éischter erofgaange sinn ewéi erop, kéint drop zeréck ze féiere sinn, datt Kanner net an d'Schoul oder an aner Strukture gaange sinn, wou suspekt Tracen hätte kënnen detektéiert a gemellt ginn. Derbäi kéim, datt Affer vu Mësshandlung a besonnesch sexuellen Abusen dacks eréischt Méint oder Joren duerno erzielen, wat mat hinne geschitt ass.