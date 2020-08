No de Walen a Belarus virun 10 Deeg gëtt de Wëllen no méi Demokratie ëmmer méi grouss.

Net nëmmen an der Haaptstad Minsk, mä och an de Provënze kënnt et zu Manifestatiounen, déi och schonn Doudesaffer gefuerdert hunn.

Protester wéinst Belarus - Reportage Monica Camposeo

D'Belarusse mobiliséieren sech awer net nëmmen an hirem Land, mee iwwerall op der Welt. Och zu Lëtzebuerg hunn eng Rei Belarussen e Mëttwoch fir nei a virun allem fräi Walen demonstréiert.

Et wier wichteg, d'Opmierksamkeet op de Belarus ze lenken, dowéinst hunn sech eng 15 Belarusse bei der Gëlle Fra zesummefonnt a si vun do bis bei d'Europaparlament marschéiert. Fir d'Organisatrice Lali Maisuradze wier et wichteg, Ënnerstëtzung ze weisen, och wann een net am Belarus selwer bei de Protester kann dobäi sinn.

De Lukaschenko ass virun 10 Deeg fir déi 6. Kéier erëmgewielt ginn, dat huet déi belarussesch Regierung gemellt. Onofhängeg Walkontrolle gouf et awer keng. Laang hätt d'Bevëlkerung näischt géint déi autoritär Regierung gemaach, soen d'Demonstranten, ma dës Kéier wier et awer anescht. Duerch déi schlecht wirtschaftlech Situatioun an den Ëmgang vun der Regierung mat der Coronavirus-Pandemie, wier d’Bevëlkerung elo éischter bereet, fir eng Demokratie ze kämpfen.

D'Haaptfuerderung ass kloer: Neiwalen, un deenen de Lukaschenko awer net méi deelhuele soll. Och fir de Philippe Schockweiler, deen d'Land scho méi laang politesch suivéiert a sech och an der Regioun gutt auskennt, ass dat déi eenzeg Méiglechkeet fir eng friddlech Léisung.

Nieft de Neiwale fuerdert déi belorussesch Bevëlkerung och d'Fräiloosse vun de politesche Prisonéier. Wéi vill Persoune genee am Kader vun de Protester inhaftéiert oder esouguer ëmbruecht goufen, gëtt vun der belorussescher Regierung net kommunizéiert.