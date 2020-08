Déi meescht eeler Leit hätten awer verstane firwat, seet de Christophe Baden, Infirmier am Centre Integré pour personnes agées zu Jonglënster.

D'Situatioun wier natierlech net einfach fir déi eeler Leit gewiescht, esou den Infirmier. Virun allem wëll am Ufank de Besuch vu baussen a villen Haiser guer net, respektiv just ënnert ganz strengen Oploe méiglech war. Ma d'Fleegepersonal hätt no Alternative gesicht. De Christophe Baden erënnert sech.

„Mir hunn Besucherreegelen agesat, dat heescht mir haten hei Ufanks guer kee Besuch agesat, d'Leit konnten net bei eis Clienten hei kommen. D'ganz Famill muss dobausse bleiwen, just de Kontakt mam Tablett, fir Video-Telefonie ze maachen, dat ass gaangen, oder just fir ze telefonéieren. Dat hu mir eise Leit dann och emol bäibruecht, wéi dat da fonctionéiere kann.“

Christophe Baden Extrait1

An iwwer 15 Fleege- an Altersstrukturen am Land gouf et Fäll vu Corona-Infektiounen. Am Cipa zu Jonglënster blouf een awer verschount.

„Jo Gott sei dank. Also bis elo, ech klappen op Holz, ass wierklech näischt era komm. Et ass ee selwer, jiddereen ass selwer an der Rei, fir ze kucken, dass et esou bleift. Säit elo d'Personal, säit elo d'Famillen, déi erëm an d'Haus era kommen, oder Bewunner selwer ënnereneen. Jo, hoffentlech bleift et esou.“

Christophe Baden Extrait2

D'Dankbarkeet fir d'Aarbecht am Gesondheetssecteur ass den Ament héich. De Christophe Baden hofft, dass déi Dankbarkeet bleift an d'Aarbecht vum Gesondheetspersonal weiderhin esou respektéiert gëtt.

