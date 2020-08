An dat fir Persounen, déi sech bannent de 14 Deeg virum 20. August zu Lëtzebuerg opgehalen hunn, huet eis de Lëtzebuerger Ausseministère confirméiert.

En Donneschdeg hat de Robert Koch-Institut de Grand-Duché vun der offizieller Lëscht vun de Risikogebitter erofgeholl. Um Internetsite vum RKI gëtt präziséiert, datt Persounen, déi bannent de leschte 14 Deeg an engem fréiere Risikogebitt waren, éier se an Däitschland gereest sinn, mat Quarantänsmesuren an den zoustännege Bundeslänner rechne kënnen.

Dat gëllt ënnert anerem fir d'Nopeschbundeslänner Saarland a Rheinland-Pfalz. Just wann een en negative Corona-Test virweise kann, deen net méi al wéi 48 Stonnen ass, dierf een areesen an et muss een net an Isolatioun.

Domadder gëlle fir d'Saarland also weiderhi gewësse Konditioune fir eng Arees an net wéi en Donneschdeg gemellt. Dëst krut RTL vum Saarland no weiderer Nofro hi confirméiert. Vun däitscher Säit heescht et, datt ee sech onglécklech ausgedréckt hätt.