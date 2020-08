No Gespréicher tëscht de Landesregierunge Rheinland-Pfalz a Saarland an der Lëtzebuerger Regierung huet ee sech e Freideg den Owend doropper gëeenegt.

Persounen, déi aus Lëtzebuerg a Rheinland-Pfalz oder an d'Saarland areesen, mussen domadder net méi a Quarantän respektiv mussen och kee rezenten negative Corona-Test bei sech hunn.

Wéi et am Schreiwes vun der Landesregierung Rheinland-Pfalz heescht, wär domadder e Wee fonnt ginn, déi enk Bezéiungen an och déi gutt Zesummenaarbecht am Grenzberäich ze festegen.

Lëtzebuerg gëtt jo zanter en Donneschdeg vu Berlin offiziell net méi als Risikogebitt ugesinn. Um Internetsite vum RKI gëtt präziséiert, datt Persounen, déi bannent de leschte 14 Deeg an engem fréiere Risikogebitt waren, éier se an Däitschland gereest sinn, mat Quarantänsmesuren an den zoustännege Bundeslänner rechne kënnen. Dat ass also fir Rheinland-Pfalz an d'Saarland net méi de Fall.

Schreiwes vun der Landesregierung Rheinland-Pfalz

Keine Quarantäneregelungen für Einreisende aus Luxemburg Nach erneuten Gesprächen zwischen den Landesregierungen Rheinland-Pfalz und Saarland mit der luxemburgischen Regierung haben sich die Nachbarländer darauf verständigt, dass Menschen, die aus Luxemburg einreisen, keine Quarantäne-regelungen zu beachten haben.

Damit wurde ein Weg gefunden, die engen nachbarschaftlichen Beziehungen sowie die gute Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich zu verfestigen. Hintergrund ist, dass die Bundesregierung gestern die Einordnung Luxemburgs als Risikogebiet aufgehoben hatte.