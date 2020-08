An der Cité hannert dem Schlass koum et e Freideg den Owend géint 23.16 Auer zu engem Accident.

2 Gefierer waren hei am Coup, 1 Persoun gouf blesséiert.

E weideren Accident gouf et e Freideg de Mëtteg géint 15 Auer. Do sinn 2 Autoen an der Rue de Rollingergrund net laanschtenee komm. De Bilan ass hei 1 Blesséierten.

Geknuppt hat et och zu Fréiseng an der Lëtzebuerger Strooss. Wéi de CGDIS mellt, gouf hei keng Persoun verwonnt.

Intervenéieren hunn d'Pompjeeën e Freideg den Owend och missen zu Rued wéinst engem Brand an enger Schlofkummer. D'Pompjeeë vu Kanech, Duelem, Mutfert a Réimech waren op der Plaz.