E Sonndeg den Owend géint 22.50 Auer gouf et an der Nidderkuerer Strooss zu Péiteng en Accident mat engem Auto. Eng Persoun gouf liicht blesséiert.

D'Pompjeeë vu Péiteng an d'Ambulanz vun Esch waren op der Plaz.

Zu Féiz an der rue Théodore de Wacquant hat quasi ëm déi selwecht Zäit e Gaardenhaischen gebrannt. Hei blouf et beim Materialschued. D'Pompjeeë vu Monnerech hunn d'Feier geläscht.

Kuerz no Hallefnuecht huet an der Escher Strooss an der Stad dann nach eng Poubelle gebrannt.

E Méindeg géint 8.35 Auer koum et op der Streck Schandel Groussbus zu engem Accident, bei deem en Auto an e Gruef gerutscht ass. Eng Persoun gouf blesséiert. D'Ambulanz vu Réiden an d'Pompjeeë vun Useldeng waren am Asaz.