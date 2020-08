Et war géint 19.20 Auer, wéi an der Grand-Rue zu Waasserbëlleg eng Persoun an engem Buttek vun 2 Männer mat engem Messer ugegraff a liicht blesséiert gouf.

Wéi d'Mataarbechter matkritt hunn, dass eng Persoun gejaut hunn, si se no hir kucke gaangen, ma all déi Bedeelegt ware scho fort. Dem Affer war et gelonge virun den Täter fortzelafen. Déi hu sech mat engem Auto duerch d'Bascht gemaach.

D'Affer huet eng Plainte gemaach, eng Enquête gouf an d'Weeër geleet.