De Statec geet fir dat drëtt Trimester vun engem däitleche Plus vum PIB aus.

Konkreet Chifferen iwwert dat zweet Trimester ginn et zwar nach keng, ma et geet een allgemeng dervunner aus, dass wéinst dem Lockdown ee Minus eventuell am zweestellege Prozent-Beräich eraus kënnt.

Fir dat Ganzt Joer seet de Statec eng Baisse beim PIB vu 6% viraus. D'nächst Joer soll et nees ee Plus vu 7% ginn.

Eng nächst Indextranche wäert kaum virun 2022 fälleg ginn.