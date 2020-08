Dem Statec no ass gëtt et net wierklech e Boom a Punkto Bio-Produiten. D'Stéit ginn zanter 2011 tëscht 10 a 14% fir biologesch Liewensmëttel aus.

Ënnerscheeder am Kaf vu biologesche Produite géifen et net wierklech beim Alter vun de Leit ginn, mee villméi beim Akommes. Dat geet aus der Etüd vum Statec ervir. A Stéit déi manner wéi 2.500 € verdénge si 7% vun den Ausgabe fir Liewensmëttel fir Bio-Produiten. Bei deenen déi 6.500€ oder méi Akommes hunn läit deen Undeel bei 21%.

© statec

Déi Bio-Produiten déi am meeschte kaf ginn, sinn d'Iesse fir Bëbeeën (38%), Hunneg (22%), Eeër (20%), Miel a soss Käre-Produiten (15%), Mëllech (12%) an Uebst a Geméis (10%).

Wärend 1977 d'Stéit nach 29% vun hirem Budget fir Liewensmëttel ausginn hunn, läit deen Taux haut nëmmen nach bei 8%. D'Iwwerhand mat 37% huet haut de Logement, deen an de 70er Joren nëmme bei 19% louch.

© statec

81% vun de Bio-Produite ginn iwwregens a grousse Surfacë kaf, 9% an Discounter-Butteker an 8% an Epicerien. Bei den Net-Bio-Produite gesäit déi Opdeelung liicht anescht aus. 70% vun deene Liewensmëttel ginn a grousse Surfacë kaf an 21% bei Discounter.