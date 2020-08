An der Woch vum 17.-23. August huet d'Police nees landeswäit kontrolléiert, ob sech un d'Reegele géint d'Verbreedung vum Coronavirus gehale gouf.

All Dag goufe ronn 20 sou Kontrolle gemaach. A just 4 Fäll huet mussen e Protokoll geschriwwe ginn. An de meeschte Fäll houngen dës zesumme mat Baren/Restauranten, well sech net un d'Fermetureszäite gehale gouf, oder d'Hygiènesreegelen net respektéiert goufen.

Neit Covid-Gesetz am Resumé op police.public.lu