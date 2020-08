Zënter 2014 hunn um Stauséi d'Rettungsdéngschter d'Erdrénke vun 10 Leit verhënnert kritt.

8 Persoune si wärend där Period leider erdronk.

Am gläichen Zäitraum sinn op de Baggerweieren zu Rëmerschen 3 Persounen erdronk, wärend eng Persoun vun de Leit vum CGDIS gerett konnt ginn.

Déi Chifferen ginn et vun der Inneministesch an dem Minister fir bannenzeg Sécherheet am Kontext vun enger parlamentarescher Fro.