An der Woch vum 17. op den 23. August war et heiheem a Saache Covid-Neiinfektiounen no 3 Wochen nees eng Hausse.

334 Leit si positiv getest ginn. D'Hallschent vun hinnen hu sech bei Reesen an d'Ausland ugestach. Si ware mat knapp 2.100 Leit a Kontakt. Déi lescht Woch waren et 249 Neiinfektiounen an 1.827 Kontakter.

D'Zuel vun den aktiven Infektioune läit um 23. August bei 573, par Rapport zu 606 déi Woch virdrun. D'Zuel vu Leit, déi nees gesond sinn, ass vu 6.739 op 7.106 eropgaangen.

De Reproduktiounstaux ass geklommen, dat vun 0,77 op 1,11. De Positivitéitstaux vun den Tester ass vun 0,66% op 0,76% an d'Luucht gaangen.

D'Altersmoyenne bei den Neiinfizéierte läit bei eppes iwwer 35 Joer.

An der 3. Woch hannerteneen ass de Grand-Duché ënnert 50, nämlech op ronn 43 Neiinfektiounen op 100.000 Leit.

Leit, déi a Quarantän sinn oder waren

Ronn 1.100 Persoune waren d'lescht Woch a Quarantän (+1% par rapport zur leschter Woch). Dobäi komme ronn 600 Leit, déi isoléiert gi sinn (-22% par rapport zur leschter Woch).

D'Opdeelung vu Quarantänen an Alterstranchen

0-14 ans



15-29 ans



30-44 ans



45-59 ans



60+ ans



01.06.2020



07.06.2020



35%



17%



28%



15%



5%



08.06.2020



14.06.2020



30%



18%



31%



18%



4%



15.06.2020



21.06.2020



19%



28%



29%



20%



5%



22.06.2020



28.06.2020



23%



32%



24%



18%



3%



29.06.2020



05.07.2020



21%



32%



23%



20%



4%



06.07.2020



12.07.2020



26%



26%



24%



20%



3%



13.07.2020



19.07.2020



27%



27%



23%



19%



3%



20.07.2020



26.07.2020



25%



24%



24%



21%



6%



27.07.2020



02.08.2020



23%



27%



24%



20%



5%



03.08.2020



09.08.2020



25%



26%



23%



21%



6%



10.08.2020



16.08.2020



19%



27%



25%



22%



7%



17.08.2020



23.08.2020



17%



30%



25%



21%



6%





D'Hallschent vun de Leit huet sech am Ausland infizéiert

Vun den 334 neie positive Fäll, sinn der 163 op Reesen am Ausland zeréckzeféieren. Domat stellt dëst 47% vun all de Fäll duer, eng däitlech Erhéijung zu der Woch virdrun, well do waren et nëmme 25%. D'Santé rappelléiert dohier nach eemol fir d'Gestes barrière an dat virgeschriwwent Verhalen anzehalen, och an der Vakanz. Et soll ee sech och teste loossen, wann ee Kontakt mat Risiko-Leit hat.

Et goufen d'lescht Woch 3 sougenannte Clustere fonnt an deene sech an engem Betrib respektiv enger Wunn-Gemeinschaft am Ganzen 28 Leit ugestach hunn. Bei 58 Fäll war d'Infektioun bannent der Famill. An 10 Fäll op enger Feier.