Le Comité de conjoncture s'est réuni en date du 25 août 2020 sous la présidence du ministre de l'Économie, Franz Fayot. Au mois d’août 2020, 3.085 entreprises (contre 3.361 au mois précédent) ont introduit une demande d’octroi de chômage partiel afin de pouvoir bénéficier pour le mois de septembre des dispositions particulières qui sont en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 en raison de la crise liée au COVID-19. Après analyse des dossiers soumis, le Comité de conjoncture a statué favorablement sur 2.966 demandes (contre 3.162 au mois précédent), dont 43,5% proviennent des secteurs de l'Horeca, du tourisme ainsi que du secteur événementiel. Les demandes accordées pour le mois de septembre concernent 15.690 salariés (calcul en ETP / emplois temps-plein) par rapport à 25.213 salariés (calcul en ETP) pour le mois précédent. Ensuite, Le Comité de conjoncture a analysé plus en détail la situation économique, financière et sociale de 6 entreprises désirant mettre en œuvre un plan de maintien dans l’emploi respectivement de 18 sociétés souhaitant élaborer un plan de redressement. En outre, le Comité de conjoncture a émis un avis positif au sujet de deux demandes d'exemption fiscale d'indemnités bénévoles de licenciement, en application de l'article 115 (10) L.I.R. Cette demande concerne 20 personnes. Enfin, le Comité de conjoncture a émis trois avis positifs en relation avec les dispositions légales en matière de préretraite-ajustement. Concernant les délais, les demandes pour l’octroi du chômage partiel doivent impérativement être effectuées anticipativement, chaque mois, entre le 1er et le 12e jour du mois précédant le mois visé par la demande. Ainsi, pour le mois d’octobre 2020, les demandes doivent être introduites exclusivement via MyGuichet.lu entre le 1er et le 12 septembre 2020 inclus. La prochaine réunion du Comité de conjoncture est fixée au 21 septembre 2020.