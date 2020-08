Wien eppes gesinn huet oder weider Informatiounen huet, soll sech bei der Police vu Wolz mellen.

Am Lokalen ass et en Zeienopruff vun der Police. Tëscht dem 17. an dem 25. August sinn um CR309 op der Héicht vum Donkelsser Potto vis-à-vis vum Kierfecht 4 Beem ugeseet ginn. Dës wieren elo wéinst dem Wand ëmgeknéckt.

Wien an där Zäit eppes Verdächteges gesinn huet, soll sech bei der Police zu Wolz mellen. D'Nummer ass hei den 244891000.