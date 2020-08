Den ëmstriddene Projet vun enger Jugurtsfabréck vu Fage an der Industriezon "Wolser" tëscht Diddeleng a Beetebuerg gëtt vum Ministère proaktiv ënnerstëtzt.

Gouf de griichesche Jugurtsproduzent Fage wierklech wéi all aner, normal Betriber behandelt?

Gouf, jo, gëtt de Projet vum griichesche Jugurts Produzent Fage, fir eng Fabrick tëscht Beetebuerg an Diddeleng ze bauen, méi vum Wirtschaftsministère ënnerstëtzt, wei aner Projeten? Op ënnert anerem déi Fro wëll déi éischt Schäffen aus der Gemeng Beetebuerg, d'Josée Lorsché, eng Äntwert vum Wirtschaftsminister. An enger parlamentarescher Fro werft d'Deputéiert vun Déi Gréng eng Rei Froen op.

PDF Parlamentaresch Fro

Dorënner och déi, wien wat bezilt: Wie bezilt all d'Etüden, déi am Dossier "Fage" gemaach ginn, déi sougenannten Ëmwelt-Impakt Studien? Wie kënnt fir d'Kompenséierungsmoossnamen op? Wie finanzéiert deen 1,3 Kilometer laangen Ofwaasserkanal a Richtung Uelzecht?

4 Joer sinn et hier, datt d'Nouvelle, e griichesche Jugurtsproduzent géif Milliounen an eng Fabrick tëscht Beetebuerg an Diddeleng investéieren, fir Opreegung gesuergt huet. Bis Haut gouf nach kee Becher gefëllt. Zanter hier hu sech d'Gemidder net onbedéngt berouegt. De Projet stécht weider an de Prozeduren.

Déi ëffentlech Consultatioun war och fir d'éischt Schäffe vu Beetebuerg d'Geleeënheet, fir ze probéieren, den Duerchbléck am honnerte-Säiten-décken Dossier Fage ze kréien, am ganzen 9 Classeuren.

"Ni hätt e Vertrieder vum Griichesche Jugurtsproduzent hier, de Projet virgestallt." Eng Lecture, am Kader vun där op en neits der Grénger Politikerin virop eent an d'Aen gestach huet: Firwat gouf an dësem Fall den Terrain schonn 2017 vum Staat u Fage verkaf?

"Fakt ass, dat deen Terrain verkaaft ginn ass, ouni dass dee Betrib eng Geneemegung huet. En huet se bis Haut net. En ass awer schonn zanter iwwer zwee Joer am Besëtz vun Fage. Wat eigentlech net normal ass, a mengen Aen. Dat ass och de Grond, firwat d'Cour des Comptes nach eng Kéier eng Analys wëll maachen. Mat engem Spezial-Bericht. " esou d'Josée Lorsché.

Mat am Hannerkapp och der Konklusioun: dat aner méi nohalteg Betriber, PMEen, frou wieren, wann och si an de Genoss vu sou engem Terrain komme kéinten, sou d'éischt Schäffe vu Beetebuerg. Eng Fro déi een an Zukunft, gezielt misst ugoen.