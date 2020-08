En Donneschdeg den Owend ass d'Police um 22.30 Auer iwwer eng Kläpperei an enger Wiertschaft zu Ettelbréck an der Rue Tschiderer informéiert ginn.

En alkoholiséierte Mann hat een anere Client ugegraff. D'Police wollt de Mann zu Ried stellen, deen awer ëmmer méi aggressiv reagéiert huet. Verstäerkung huet misse geruff ginn a well e sech partout net berouege wollt, koum Pefferspray an den Asaz. Hien koum an Arrest fir sech ze berouegen. Et gouf protokolléiert.