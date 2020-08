Wéi de CGDIS mellt, krut een Automobilist e Samschdeg den Owend géint 20.45 Auer d'Leitplanken op der Tréierer A1 bei der Sortie Irgäertchen ze paken.

Kengem ass eppes geschitt.

Op der Plaz waren d'Ambulanz an d'Pompjeeën aus der Stad, souwéi d'Pompjeeë vun Hesper, d'Police an de Ponts et Chaussées.