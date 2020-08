E Méindeg huet d'Santé matgedeelt, dass d'Zuel vun de Leit, déi zu Lëtzebuerg um Coronavirus gestuerwe sinn, bei 124 bliwwen ass.

Bei den Infektiounen ass et eng Hausse vu 4 positiv geteste Patienten, dat fir den 30. August. D'Santé gëtt just nach d'Zuele fir d'Residenten un. Et goufe 718 Tester vu Residente gemaach.

Aktuell si 25 Leit hospitaliséiert, dorënner 2 op der Intensivstatioun.

Déi effektiv Reproduktiounszuel läit bei 1,09.

PDF: De Rapport journalier vun der Santé