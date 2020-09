D'Pressekonferenz mam Educatiounsminister gëtt vu 14 Auer u live op der Tëlee, um Radio an am Stream op RTL.lu iwwerdroen.

De Claude Meisch presentéiert e Freideg d'Mesurë fir d'Schoulrentrée 2020-2021 am Kontext vun der Corona-Pandemie an erkläert och déi verschidden Zenarien a Verbindung mat enger méiglecher Ausbreedung vum Virus.

Um Site gouvernement.lu fënnt een de Livestream vun der Pressekonferenz och a Gebäerdesprooch. Bei de Kolleege vum 5minutes fënnt een de Livestream mat franséischem Ënnertitel.

Liest all déi wichteg Changementer, Ofsoen an Aussoen no an eisem Liveticker.