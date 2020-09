Wie seng RTL-App reegelméisseg um neiste Stand hält, huet se scho kritt: Déi nei a verbessert Versioun vun de Push-Noriichten!

Fir ëmmer um leschte Stand ze sinn, wat d'Aktualitéit hei am Land an dobaussen an der Welt ugeet!

Fir sécher ze sinn, datt och Dir weider dës Messagë kritt, ass een Update vun Ärer RTL-App erfuerderlech. Einfach am App-Store vun Ärem Handy bei der RTL-App den Update-Knäppchen drécken!