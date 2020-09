Kuer viru 15 Auer en Donneschdeg huet e Motocyclist um CR141 a bei Mäertert an enger Lénkskéier d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer.

Dobäi ass hien an e Schëld gerannt, ass vum Moto gefall an op déi aner Stroossesäit geschleidert ginn. De Motocyclist gouf schwéier blesséiert an ass an d'Spidol bruecht ginn.