En Donneschdeg den Owend géint 20.40 Auer koum et um CR309 tëscht Donkels an Eeschpelt zu engem Accident.

En Automobilist hat hei d'Kontroll iwwer säi Won verluer an ass an e Bam gerannt. Den Auto gesäit zimmlech futti aus, ma de Chauffer gouf glécklecherweis dobäi just liicht blesséiert. En huet och missen aus sengem Auto erausgeschnidde ginn.