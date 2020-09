An der Nuecht op e Freideg tëscht 2.45 Auer an 3.15 Auer ass an der Route Nationale 1 beim Akafszenter "Copal" ee Bancomat gesprengt ginn.

An dësem Zesummenhang sicht d'Police no Zeien, déi tëscht 2 Auer an 3.30 Auer Verdächteges gesinn hunn. Dës Leit solle sech ënnert der Nummer +352 244 70 1000 mellen. © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira