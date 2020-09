Dëse Méindeg ass Rentrée fir RTL mat dräi Newsstonnen um Radio an ënnert anerem enger wëchentlecher Kanneremissioun op der Tëlee.

Wësse wat leeft, mat RTL Radio Lëtzebuerg

Besser informéiert sinn mat RTL: dat ass dräimol den Dag zu de Spëtzenzäiten um 7:00, 12:00 an um 18:00 Auer "Eng Stonn Informatioun" mat Journal, Interviewen, News a Reportagen aus der Redaktioun.

RTL Promo "Eng Stonn Informatioun"

Besser ënnerhale ginn mat RTL: dat sinn de ganzen Dag iwwer Entertainment, Service-Infoen an e neie Museksprogramm. Ugefaange moies frei um 06:00 Auer mam Michelle Reiter an Dan Spogen am "RTL Wecker", dem Coryse Ludovicy um 10:00 Auer, dem Tom Nols um 13:00 Auer an duerch de Feierowend leet de Bob Konsbruck bis 20:00 Auer.

RTL Promo "RTL Wecker"

Entertainment fir Kids op RTL Télé Lëtzebuerg

Vum 20. September u gëtt et all Sonnden Owend vun 18:00 bis 19:00 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg an RTL Zwee eng Stonn Ënnerhalung fir d'Kids.

KannaTiVi, sou heescht dee neie Kannerprogramm mat Emissiounen, Serien a Kanner-News. Speziell fir Kanner an op hir Wënsch a Besoinen zougeschnidden, ass "KannaTiVi" e witzegen, ofwiesslungsräichen an edukative Magazin, dee vun den zwee Aliens aus der Animatiounsserie "Nächst Statioun" presentéiert gëtt.

Eng spezial Folleg wou d'Lëtzebuerger Futtball-Ekipp géint Brasilien spillt an den Homer ass Arbitter... /

D'Woch iwwer, vu Méindes bis Freides, maachen d'Simpsons hire Comeback op RTL. Nei an al Folgen op Lëtzebuergesch ginn et ëmmer owes um 18:30 op RTL Télé Lëtzebuerg an um 20:00 op RTL Zwee. Ugefaangen dëse Méindeg 7. September mat enger "Spezialepisod" an där d'Lëtzebuerger Futtball-Nationalekipp géint Brasilien spillt...