Domadder drécke béid Agencen aus, datt Lëtzebuerg eng stabel Perspektiv huet, trotzt den ekonomeschen Erausfuerderunge wéinst der Corona-Kris.

Zwou international Rating-Agencen hunn e Freideg den Triple-A fir Lëtzebuerg confirméiert. Trotz der Kris hätt Lëtzebuerg déi néideg Capacitéit, fir mat de wirtschaftleche Konsequenze vun der Pandemie eens ze ginn, esou d'Erklärung vu béiden Agencen. Ausserdeem gi si dovun aus, dass d'Rezessioun zu Lëtzebuerg wuel zolidd wäert sinn, ma dass se manner schlëmm dierft ginn, wéi d'Moyenne an Europa.

Schwieregkeete fir d'Zukunft kéimen iwwerdeems weider duerch d'Onsécherheete ronderëm d'Coronavirus-Pandemie. Déi kéint Lëtzebuerg an den Ae vun de Rating-Agencen awer meeschteren, wann d'Land weider eng virsiichteg Finanz- a Wirtschaftspolitik géif maachen.

De Communiqué

La notation « AAA » du Luxembourg reconfirmée par Fitch et DBRS Morningstar (05/09/2020)

Communiqué par: ministère des Finances Le vendredi 4 septembre 2020, deux agences de notation, à savoir Fitch et DBRS Morningstar, ont annoncé le maintien de la notation « AAA » du Luxembourg, et ce avec perspective stable. Malgré le contexte de crise, les deux agences indiquent ainsi que le pays dispose de la capacité nécessaire pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie du COVID-19.

Les deux agences de notation mettent en exergue la situation de départ favorable du Luxembourg, qui se caractérise par une marge de manœuvre importante qui a pu être dégagée grâce à la politique budgétaire prudente des dernières années. Ceci aura permis au gouvernement de réagir rapidement pour mettre en œuvre des mesures généreuses afin de soutenir l'économie. Ces mesures auront inévitablement un impact considérable sur les finances publiques.

DBRS Morningstar et Fitch estiment par ailleurs que la récession au Luxembourg sera importante, mais qu'elle devrait être moins grave que celle de la moyenne de la zone euro et que l'économie devrait se redresser en 2021 pour renouer avec les niveaux d'avant-crise. Les deux agences de notation attestent donc que, malgré un contexte économique difficile, les fondamentaux de l'économie luxembourgeoise restent solides.

En ce qui concerne les risques pour les mois à venir, les agences soulèvent les incertitudes entourant l'évolution de la pandémie du COVID-19 et le rythme de la reprise économique. Malgré un environnement extérieur moins favorable et les incertitudes précitées, les agences considèrent que les risques pour le Luxembourg seraient maîtrisables, si le pays poursuit son action politique prudente en matière économique et financière. DBRS reconnaît également les efforts soutenus par le gouvernement dans le domaine de la transparence fiscale et estime que le Luxembourg devrait rester une destination attrayante pour les investissements.

Pierre Gramegna, ministre des Finances, commente : « Je me félicite que les deux agences de notation partagent le constat que le Luxembourg mobilise les moyens nécessaires pour parer aux effets économiques de la crise due au COVID-19. Elles attestent également que la politique économique et budgétaire prudente du gouvernement des dernières années fournit un gage de confiance et permet de reconfirmer le maintien de la meilleure notation possible, à savoir la notation « AAA » avec perspective stable pour le Grand-Duché. »