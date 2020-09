Donieft heescht et vun der Gemeng, datt d'Capacitéite vum Service Logement vun der Stad, fir Leit, déi hir Wunnenge verléieren, voll wieren.

Am August a bis elo am September goufen et an der Stad Lëtzebuerg 25 Fäll vu Locatairen, déi hu missen aus hirer Wunneng eraus, dat schreift a kritiséiert déi Lénk an engem Communiqué.

8 weider Famille wieren iwwerdeems kuerz virdrun hire Logement a sougenannte "Chambres meublées" an engem Gebai an der Glesener Strooss ze verléieren. Déi Lénk, déi doran eng Violatioun vum Recht op Wunne gesinn, hunn op engem Protestpiquet e Freideg géint d'Expulsiounen protestéiert. D'Partei fuerdert, datt d'Capacitéite fir Nout-Logementer an der Stad an d'Luucht gesat ginn an datt d'Regierung op nationalem Niveau d'Mesure nees aféiert, déi verhënnert, datt Leit hir Wunneng verléieren, an dat wärend der ganzer wirtschaftlecher Kris.

De Communiqué un der Sektioun Stad vun Déi Lénk

Garantir le droit au logement !

Avec la fin de l’état de crise, les déguerpissements de locataires vont bon train à nouveau à Luxembourg-Ville : 18 au cours du mois d’août et 7 jusqu’à présent pour les deux premières semaines de septembre. Contacté à ce sujet, le service Logement de la Ville, chargé de l’assistance lors d’un déguerpissement a constaté que ses capacités de reloger les victimes arrivent à saturation.

La menace d’expulsion de leur logement pèse actuellement aussi sur 8 familles logées dans des chambres meublées au no 55 rue Glesener.

Pour protester contre cette violation du droit au logement et soutenir ces habitants, déi Lénk Stad participe à un piquet de manifestation à 18 heures ce soir devant l’immeuble en question (magasin OUNI au rez-de chaussée).

Il faut éviter par tous les moyens que des locataires expulsés de leur habitation se retrouvent dans la rue. Dans ce but, déi Lénk Stad appelle la Ville à augmenter immédiatement ses capacités d’hébergement d’urgence. Aussi déi Lénk au niveau national demande-t-elle au gouvernement de réintroduire la suspension des déguerpissements pour toute la durée de la crise économique.

Luxembourg, le 4 septembre 2020 Communiqué par déi Lénk Stad