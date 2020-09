An den alen Douaneshaiser zu Waasserbëlleg gouf eng nei Struktur fir Asyldemandeure vum Office National d’Accueil, dem ONA, ageweit.

An 11 Haiser kënnen am Ganzen 63 Mënschen ënnerbruecht ginn. Déi 57. Struktur vum ONA gëtt vum Roude Kräiz geréiert an Asyldemandeuren kënnen do wunnen, bis se eng Äntwert op hir Demande kruten.

D’lokal Awunner haten am Virfeld vun der Ouverture vum neien Asylheem d’Méiglechkeet, en ze besichen a Froen ze stellen. Den Ausseminister Jean Asselborn begréisst via Communiqué den Effort vu Solidaritéit vun de Gemengeresponsabelen vun Waasserbëlleg. Si kréien am Géigenzuch finanziell an administrativ Ënnerstëtzung.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Jean Asselborn aux portes ouvertes à la structure d'hébergement pour demandeurs de protection internationale à Wasserbillig

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes

En date du 5 septembre 2020, le ministre de l'Immigration et de l'Asile, Jean Asselborn, a assisté à l'ouverture d'une nouvelle structure d'hébergement pour demandeurs de protection internationale (DPI) de l'Office national de l'accueil (ONA) à Wasserbillig.

En amont de l'ouverture, le ministre a visité les lieux, accompagné du bourgmestre de la Commune de Mertert, Jérôme Laurent, des responsables de l'Office national de l'accueil (ONA) et de la Croix-Rouge luxembourgeoise.

11 anciennes maisons douanières ont été reconverties pour accueillir un maximum de 63 résidents dans le courant du mois de septembre 2020. La structure sera gérée par la Croix-Rouge luxembourgeoise et va accueillir une population mixte (familles, hommes et femmes seuls). Il s'agit d'une structure durable dite « de phase 3 », dans laquelle les DPI séjournent jusqu'à réception d'une réponse à la demande de protection internationale.

Les riverains préalablement inscrits ont eu l'opportunité de participer à des visites guidées et de poser leurs questions aux responsables sur place. Les visites des lieux se sont déroulées dans le respect des mesures sanitaires afin de garantir la sécurité des tous les participants.

Cette nouvelle structure sera la 57ième structure sous la responsabilité de l'Office national de l'accueil, prévue à l'hébergement de DPI. Depuis la crise migratoire en 2015, le Grand-Duché a connu un flux relativement constant de nouvelles arrivées de demandeurs de protection internationale. C'est grâce aux efforts de solidarité des acteurs communaux qu'un accueil digne des nouveaux-arrivants a pu être assuré. Le Ministre rappelle que le défi reste grand. Les capacités des structures d'hébergement restent très limitées, notamment au vu de la difficulté des bénéficiaires de protection internationale (BPI) de quitter les structures. Dans ce contexte, le Ministre réitère son appel aux communes de participer à l'effort de solidarité et de mettre à disposition des emplacements pour la construction ou l'aménagement de structures d'hébergement pour demandeurs de protection internationale. Plusieurs aides financières et administratives sont disponibles aux communes accueillant des DPI ou BPI sur leur territoire.