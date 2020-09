Souwuel tëscht Welfreng an Duelem wéi op tëscht Gréiwemaacher an dem Schorenshaff hat et gerabbelt.

Géint 17.15 Auer da koum et op der Streck tëscht Welfreng an Duelem zu engem Accident, bei deem zwou Persoune blesséiert goufen. A kuerz virun 19.30 Auer gouf tëscht Gréiwemaacher an dem Schorenshaff eng Persoun blesséiert, wéi si mat engem Quad accidentéiert ass.