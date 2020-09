D'Staatsbeamtegewerkschaft fuerdert méi Steiergerechtegkeet, well grad d'Mëttelschicht zu Lëtzebuerg "deels déif an d'Täsch muss gräifen".

Den negative wirtschaftlechen Impakt vun der Corona-Kris géing ëmmer méi däitlech ginn an dofir géing sech fréier oder spéider d'Fro vun der Finanzéierung stellen, sou schreift de Romain Wolff e Méindeg de Moien an engem Communiqué. Et dierft op kee Fall zu Steiererhéijunge fir Privatpersoune kommen, och wann een dat net kéint ausschléissen.

D'CGFP stellt sech en General d'Fro, wéi gerecht eise Steiersystem iwwerhaapt ass. Déi sougenannten „FIS'en“, „Fonds d'investissement spécialisés“ wären e Beweis dofir, dass hei am Land déi breet Schëlleren ëmmer nach verschount ginn.

Dës Fonge mussen iwwerhaapt keng traditionell Steiere bezuelen, bis op „d'taxe d'abonnement“ vun 0,01 Prozent um Gesamt-Verméigen, wärend d'Mëttelschicht weiderhi misst deels déif an d'Täsch gräifen, fir dass de Staat fonctionéiert. An de leschte Joren hätt d'Politik och näischt ënnerholl, fir eppes dorunner z'änneren, sou kritiséiert et d'CGFP. Et wär elo Zäit fir z'agéieren, fir alles aneschters géing et kee Versteesdemech, sou schreift et den President vun der Staatsbeamtegewerkschaft Romain Wolff.