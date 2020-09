Rezent Projektiounen hate ville Leit Angscht gemaach. Ëm sou méi berouegt war een, datt dës net Realitéit gi sinn. Ware se falsch? Gouf net Panik gemaach?

Firwat waren d'Corona-Projektioune sou pessimistesch? E Reportage vum Carine Lemmer

De Prof. Paul Wilmes: "Déi Projektioune beroue jo awer op mathematesche Modeller, déi rëm eng Kéier net falsch sinn, mä dat ass keng Kristallkugel. Dat ass nëmmen e Moyen, fir eng Iddi ze kréien, a wei eng Richtung et geet. Mir hunn jo awer ganz kloer déi 2. Well viraus gesinn an déi huet sech jo awer och manifestéiert."

Preziséiert gouf, datt de méigleche Verlaf vun der Corona-Kris mat den Zuele vun der éischter Well berechent gouf. Zu där Zäit waren déi vulnerabel Léit méi am Fokus.

Mëttlerweil kann ee mat de Resultater vun de Large-Scale-Tester an dem Wëssen iwwert d’Altersverbreedung méi konkret Prognose berechnen. Kloer Zuele ginn et awer net, sou de Prof. Paul Wilmes.

"Wat kloer ass, ass datt mir de Moment an enger stabiller Situatioun sinn. Mir gesinn awer nach ëmmer, datt mir e linearen Ustieg hunn. Mir haten iwwert déi leschte 4 Wochen am Schnëtt 45 nei Infektiounen, wat awer och net näischt ass. Dat heescht mir sinn op engem stabele Seuil, mä et kann och deementspriechend ganz séier unzéien.”

Gerechent gëtt mat 30% - 70% méi Infektioune vu Mëtt September un. Begrënnt gëtt déi Projektioun mat der Schoulrentrée an den domadder klammende soziale Kontakter, mä awer och mat de Léit, déi aus der Vakanz zeréckkommen.