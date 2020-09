Souwuel op der N15 bei Heischent, wéi och an der Hollerecher Strooss an der Stad sinn Automobilisten opgefall, déi ze vill gedronk haten.

Kuerz no 1 Auer um Mëttwoch gouf e Chauffer an der Hollerecher Strooss gestoppt, well en am ZickZack ënnerwee war. Den Alkoholtest war positiv (ënnert 1.2‰).

Géint 2 Auer ass dann e Chauffer op der N15, Heischent via Fuussekaul a Richtung Ettelbréck opgefall, well en nawell zimmlech séier gefuer ass. D'Police huet d'Verfolgung opgeholl, ma et huet bis op de Rouscht (N7) gedauert, bis se e konnte stoppen a kontrolléieren. Dobäi ass festgestallt ginn, dass de Chauffer ze vill gedronk hat an e gültege Führerschäin hat en och net. E Fuerverbuet an e Protokoll waren d'Konsequenz.