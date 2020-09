Et gëtt héich Zäit, d'Kéier ze kréien. D'Situatioun vun der Biodiversitéit zu Lëtzebuerg wier nämlech alarmant.

Dat geet aus dem Rapport vum Ëmwelt-Observatoire ervir, deen déi natierlech Liewensraim vun wëllen Déieren a Planzen tëscht 2013 an 2018 analyséiert huet.

Nëmmen een Drëttel vun all de Liewensraim sinn an engem favorabelen Zoustand. Bei den heemeschen Déierenaarte sinn der 3 Véierel a Gefor. Besonnesch de Bestand vun de Populatiounen, déi op oppene Landschaften oder am an nieft dem Waasser liewen, geet staark zeréck.

Bei de Vullenaarten ass ee Véierel staark menacéiert oder schonn ausgestuerwen. Laangfristeg sinn 36% vun alle Vullenaarten a Gefor, zum Beispill d'Feldhong an de Steekauz.

Déi Haaptursaache fir de Réckgang vun der Biodiversitéit wieren dem Rapport no virun allem déi ze vill intensiv Landwirtschaft, déi och vill Pestiziden benotzt. Ausserdeem sinn d'Urbaniséierung an de Klimawandel wichteg Facteuren.